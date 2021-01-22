Пятница, 22 Января 2021 15:41

АрмИнфо. Повышение заработной платы не сможет решить вопрос независимости судей. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат на должность члена Высшего судебного совета Гагик Джангирян.

По его словам, проблемы в судебной системе гораздо глубже. <Проблему связанную с независимостью судебной системы следует решать в целом. То есть, увеличение заработной платы всего лишь один из факторов, но он не решит всех проблем>, - заметил Джангирян.

Он также заявил, что на качество судебной системы влияет также фактор загруженности судей. <Некоторые судьи устают, не справляются. Проблем много и они повсюду, нам следует заняться этими вопросами. Однако, работа в этом направлении займет много времени>, - подчеркнул Джангирян.