Пятница, 22 Января 2021 15:39

АрмИнфо. Фракция <Процветающая Армения> не будет участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов Высшего судебного совета. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь фракции Арман Абовян.

Депутат заявил, что в НС РА обсуждают второстепенные вопросы, а не приоритетные. <В повестке должны быть другие, гораздо более значимые вопросы. По его мнению, следует обсудить вопрос о возвращении военнопленных на родину, помощь семьям погибших военнослужащих, поиск пропавших без вести. <Ни один из вопросов четырехдневного заседания не отражает реальную повестку. Зато власть выдвигает ложную повестку, которая связана с судебной системой. Мы не будем обсуждать ложную повестку дня властей>, - заключил Абовян.

Отметим, что фракция <Просвещенная Армения> также отказалась участвовать в заседании. ПА заявила, что власть лишила оппозицию возможности участвовать в реформе судебной системы и весь этот процесс политически мотивированный.