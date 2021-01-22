Пятница, 22 Января 2021 15:25

АрмИнфо. С момента обретения Арменией независимости Соединенные Штаты поддерживают РА в борьбе за демократию и не потому, что она идеальна в США, а поскольку именно нам известно, сколько работы нужно для ее защиты и сохранении. Об этом написала в своей статье <Демократия бесценна> чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Линн Трейси.

Так, Трейси в своей статье, в частности, написала: <Джозеф Байден 20 января после торжественной церемонии присяги принял обязанности 46-го президента Соединенных Штатов Америки. Камала Харрис также принесла присягу, став не только первой женщиной, но и первым темнокожим и с индийскими корнями вице-президентом.

Во время своей присяги Байден сказал: <Мы вновь поняли, что демократия бесценна. Демократия хрупка. А в этот момент, друзья мои, мы видим, что демократия преобладает>.

Как подчеркнул Байден, последние несколько недель позволили понять, что становление демократии требует постоянных усилий, даже в Соединенных Штатах, в которой она имеет историю в почти два с половиной века.

С момента обретения Арменией независимости Соединенные Штаты поддерживают РА в борьбе за демократию и не потому, что она идеальна в нашей стране, а поскольку именно нам известно, сколько работы нужно для ее защиты и сохранения. Ключевыми факторами в этом деле являются создание и сохранение крепких демократических институтов, укрепление верховенства закона, обеспечение экономических возможностей для всех и расширение доступа к образованию. Этот процесс требует единения, решительности и упорства, часто в условиях огромных вызовов.

Открывая эту новую страницу истории, Соединенные Штаты Америки подтверждают свою приверженность взаимодействию с народом, правительством, гражданским обществом, прессой и частным сектором в Армении, чтоб поддержать чаяния армянского народа, которые направлены на укрепление демократических институтов посредством ощутимых реформ и построения более процветающей страны.

Демократия и верховенство закона - краеугольные камни американо-армянских отношений, но наша общая повестка шире. Содействие устойчивому и инклюзивному экономическому росту, расширение торговли и инвестиций, стимулирование энергетической безопасности, ответственное управление экологическими ресурсами, борьба с COVID-19 и инвестиции в людей через образовательные возможности отражают глубокое и всеобъемлющее партнерство США и Армении, которое, несомненно, еще больше укрепиться.

Мы осознаем, что, в первую очередь, необходимо провести ту неотложную работу, которая позволит продвинуться вперед после разрушительного карабахского конфликта. Правительство Соединенных Штатов отреагировало на первостепенные потребности Армении, предоставив одежду, продукты питания, безопасные территории для детей и убежища для переселенцев. США еще раз подтверждают свой призыв к незамедлительному и безопасному возвращению пленных. Мы осуждаем все случаи зверств, связанные с конфликтом. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Несмотря на прекращение боевых действий, политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха очень важно для укрепления мира и стабильности в регионе.

Размышляя о текущем году, я полностью осознаю возникшие перед нами вызовы, но при этом знаю, что вместе мы сможем их преодолеть. Мы продолжим поддерживать процесс восстановления Армении в ближайшие годы. Вместе с нашими армянскими друзьями и партнерами мы преодолеем стоящие перед нами вызовы, защитим наши общие ценности, поспособствуем верховенству демократии и закона, прокладывая путь к светлому будущему для всех нас>.