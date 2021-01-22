Пятница, 22 Января 2021 15:21

АрмИнфо. Фракция <Просвещенная Армения> не будет участвовать в обсуждениях и голосовании избрания новых членов Высшего судебного совета. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции ПА Тарон Симонян. По словам Симоняна, в начале внеочередного заседания он пожелал сделать заявление, однако, либо процедура этого не позволяла, либо глава НС проигнорировал эту попытку. В результате, фракция решила покинуть зал заседаний.

<Власти отвергли все предложения оппозиции по этому вопросу и лишило ее возможности прямо или косвенно участвовать в реформе судебной системы. Выдвинуты кандидаты без обсуждения с оппозицией. Подобное поведение властей неприемлемо, и участвовать в этом процессе мы не будем>,- подчеркнул Симонян.

Депутат добавил, что хотя с профессиональной точки зрения у них нет замечаний, и вопросов к кандидатам, однако, ПА не может смириться с политически мотивированным поведением властей.