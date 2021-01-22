Пятница, 22 Января 2021 15:14

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении Александр Конюк встретился с Верховным Патриархом, Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в РА, поздравив посла с назначением, Гарегин Второй акцентировал внимание на традиционно дружественном характере отношений между белорусским и армянским народами и выразил надежду, что его работа увенчается новыми успехами в развитии многопланового двустороннего сотрудничества.

Поблагодарив за добрые пожелания, посол подчеркнул значимую роль Армянской Апостольской Церкви в судьбе своего народа и армянского государства, выразил намерение содействовать укреплению ее контактов с Белорусской Православной Церковью.