Пятница, 22 Января 2021 15:11

АрмИнфо. Процесс определения границ Армении сопровождается грубыми нарушениями прав человека и угрозами со стороны Азербайджана. Об этом говорится в обращении Защитника прав человека Армении к Действующему председателю ОБСЕ и руководителям ряда международных структур, говорится в поступившем в АрмИнфо сообщении отдела по связям с общественностью аппарата Омбудсмена.

В обращении, которое также направлено генеральному секретарю ООН, комиссарам ООН и СЕ по правам человека, председателям ПАСЕ и ПА ОБСЕ, председателю ЕСПЧ, содокладчикам ПАСЕ по вопросам Азербайджана и Армении, отмечается, что процесс определения границ Армении с Азербайджаном Баку осуществляет под угрозами войны всему населению Армении. Президент Азербайджана говорит обо всем армянском народе и населении Армении языком этнических чисток и открытых угроз геноцида, как и президент Турции. По примеру президента Азербайджана общественные деятели, как правило, открыто оскорбляют достоинство армянского народа, разжигают вражду по национальному признаку. В результате процесс разграничения отдельных населенных пунктов в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении уже привел к грубым нарушениям международных признанных социально-экономических прав и поставил под серьезную угрозу другие права на жизнь и физическую неприкосновенность человека. Нарушаются интересы детей в отношении жизни и развития в мирной, ненасильственной среде. Безопасность государственных границ Республики Армения находится под угрозой. Другими словами, отмечает Омбудсмен, данный процесс с абсолютно лишен легитимности, который требует фундаментального пересмотра.

В обращениях Защитника прав человека подчеркивается, что в процессе определения границ используются только абсолютно неприемлемые в международном масштабе механические подходы, в том числе , использование GPS и приложения частной организации Google. При этом, международно признанные критерии не принимаются во внимание. Отсутствуют профессиональные подходы, работы комиссий, предварительная инвентаризация и оценка потребностей населения, отсутствует соответствующая правовая база. В непосредственной близости от мирных жителей Армении или в населенных пунктах (например, в укрупненных общинах Горис-Капан Сюникской области, на межгосударственных или межобщинных дорогах или непосредственно в поселке у тротуаров) находятся вооруженные люди.

Трехсторонняя декларация от 9 ноября 2020 года или любой другой документ не устанавливает доступный и предсказуемый график для людей в процессе определения государственных границ Республики Армения.

По этой причине недопустимая скорость процесса определения границы и особенно отсутствие надлежащей информации, напрямую связанной с правами жителей приграничья, привели к неопределенности и непредсказуемым ситуациям. В обращениях омбудсмена говорится, что любой процесс в области прав человека должен основываться на верховенстве закона и, следовательно, на международных признанных правах человека, гарантированных Конституции. Это основополагающий принцип демократии. Очевидно, что в нынешней ситуации весь процесс определения границ Республики Армения подрывает основы международной системы прав человека, полностью противоречит самым основным принципам, в соответствии с которыми современное международное право было установлено после Второй мировой войны, чтобы гарантировать права человека и мир.