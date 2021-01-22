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АрмИнфо. Суд под председательством Анны Данибекян постановил отклонить ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от дела. Решение Данибекян огласила 22 января. Отметим, что 19 января адвокаты Роберта Кочаряна Роберта Кочаряна Айк Алумян, Арам Вардеванян, Ованес Худоян и адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, Эрик Алексанян в ходе заседания представили суду данное ходатайство. Адвокаты заметили, что прокуроры субъективно относятся к делу Кочаряна и выполняют заказ премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Решение суда обжалованию не подлежит.
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|В столице Нагорного Карабаха обнаружено тело бывшего сотрудника службы охраны экс- президента НКР
|Линн Трейси: Политическое решение вопроса статуса Нагорного Карабаха важно для укрепления мира и стабильности в регионе
|ПА отказалась участвовать в политически мотивированной процедуре избрания членов ВСС
|Ереван: Турецко-азербайджанские военные учения у границы с Арменией демонстрируют не мирные намерения Анкары и Баку в отношении Еревана
|Новоназначенный посол Беларуси провел встречу с Католикосом всех армян
|Омбудсмен: Процесс определения границ Армении лишен всякой легитимности
|Суд отклонил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от дела
|Гагик Джангирян: Наша главная цель создать независимую судебную систему в Армении
|Со второй половины года обучение в Армении по естественным наукам будет осуществляться в лабораториях
|У здания парламента Армении проходит акция против попыток власти подмять под себя судебную систему
|Президент Армении поздравил Джо Байдена со вступлением в должность президента США
|Поисковиками обнаружены тела еще 4 погибших в зоне войны в Карабахе
|На автодороге Степанцминда-Ларс со стороны России скопилось 820 грузовиков
|Министерство обороны Армении опровергает сообщения о понижении зарплаты своим сотрудникам
|IDBank через публичную оферту размещает долларовые облигации 1-го выпуска 2021
|Премьер Армении и президент Карабаха провели заседание Совета безопасности
|Землетрясение в Нахиджеване ощущалось в Армении
|За минувшие сутки в Армении выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом
|Анонсирована дата визита Зарифа в Ереван
|В Ереване высоко оценили доклад Европарламента, где осуждается дестабилизирующая роль Турции, в том числе и в Карабахе
|ААА: Энтони Блинкен подтвердил предвыборные обязательства президента США о признании Геноцида армян
|Главы МИД Франции и Азербайджана обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Европарламент осудил дестабилизирующую деятельность Турции на Южном Кавказе
|Глава МИД России и послы стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2020 году в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС
|Посольство России в Армении вновь подчеркнуло готовность взаимодействовать со СМИ руководствуясь принципами объективной, честной, непредвзятой журналистики
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22 января
|Министры обороны Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении привлек внимание посла Франции на искусственное затягивание Азербайджаном процесса возвращения пленных и военнопленных
|Ардшинбанк внедрил банкоматы с бесконтактным обслуживанием
|ANCA представил приоритеты работы с администрацией Байдена
|В новогодние праздники нерабочими днями в Армении будут признаны всего три дня
|Полиции РА переданы полномочия по предотвращению или устранению незаконного вторжения физлиц на территорию чужой собственности
|Архиепископ Паргев Мартиросян освобожден от должности предводителя Арцахской епархии Армянской апостольской церкви
|Посольство: Армяне не пострадали при взрыве в центре Мадрида
|В СК убеждены, Георгий Кутоян покончил жизнь самоубийством
|Эдмон Марукян в случае роспуска парламента намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность премьера
|Назели Багдасарян: Перед тем как делать заявления по поводу пленных, следует подумать о последствиях
|Экс замминистра здравоохранения Ованнес Арутюнян назначен на должность губернатора Ширакской области
|Глава САР: Армянские власти так и не сумели объяснить потенциальным союзникам геополитическую роль и место Армении в регионе
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ОАО “Ереванский завод шампанских вин”
|Читать больше
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