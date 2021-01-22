АрмИнфо . Суд под председательством Анны Данибекян постановил отклонить ходатайство адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об отстранении прокуроров от дела. Решение Данибекян огласила 22 января. Отметим, что 19 января адвокаты Роберта Кочаряна Роберта Кочаряна Айк Алумян, Арам Вардеванян, Ованес Худоян и адвокат бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, Эрик Алексанян в ходе заседания представили суду данное ходатайство. Адвокаты заметили, что прокуроры субъективно относятся к делу Кочаряна и выполняют заказ премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Решение суда обжалованию не подлежит.

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