Пятница, 22 Января 2021 14:19

АрмИнфо. Главная задача Высшего судебного совета обеспечить независимость судебной системы в Армении. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат на должность члена ВСС Гагик Джангирян.

Джангирян отметил, что ВСС должен быть полностью независимой структурой, чтоб обеспечить независимость судей и судов. <В Конституции зафиксирована необходимость независимости ВСС как института. Более того, избираясь на пост судьи ВСС, члены совета не являются подотчетными выдвинувшей его на данный пост политической силе. Следовательно, очевидна независимость ВСС как структуры>,- подчеркнул он.

Кандидат на пост ВСС заметил, что Высший судебный совет входят как судьи, так и ученые юристы, в равных частях. То есть, для принятия решения, необходимо согласие обеих сторон, что является уравновешивающим фактором.

<Более того, ученые юристы члены ВСС не имеют права быть членами политической силы. ВСС не возглавляет президент или представитель законодательной, или исполнительной власти. Из всего сказано следует, что для обеспечения независимости ВСС созданы все конституционные условия. Вопрос независимости судей и судебной системы сейчас очень волнует общественность Армении.

Судьи должны быть независимыми, но не только от законодательной и исполнительной власти. Судьи должны быть независимыми от богатых людей, от представителей криминальной субкультуры, представителей различных политических сил. Кроме того, низшие судебные инстанции не должны зависеть от высших судебных инстанций.

К сожалению, наша судебная система не стала полностью независимой. Нам нужно сделать все возможное, чтобы избавиться от судей, которые своими действиями дискредитируют судебную власть в Армении. Подобным судьям не место в нашей судебной власти, следует вплотную заняться

этим вопросом>,- подчеркнул Джангирян.

По словам Джангиряна, его главная цель, способствовать созданию независимой судебной системы в Армении.