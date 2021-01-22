Пятница, 22 Января 2021 13:52

АрмИнфо. Со второй половины года обучение по естественным наукам в старших школах Еревана и областей Армении будет осуществляться в лабораториях, оснащенных современным оборудованием. Об этом говорится в сообщении пресс­службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Источник отмечает, что в 99 школах уже создано 87 лабораторий физики, 87 лабораторий химии и биологии и 48 лабораторий географии. Научные лаборатории созданы в рамках Программа осуществляется при финансовой поддержки Всемирного Банка "Содействие развитию третьего уровня средней школы", осуществляет проект "Центр образовательных программ". Параллельно с предоставлением оборудования производились закупка и установка в них мебели, проводились ремонтные работы систем водоснабжения и канализации. По словам координатора подкомпонента программы Нуне Асрян, такие лаборатории повысят интерес молодых людей к научным исследованиям, групповой работе, реализации инновационных программ и презентации своих навыков. Учителя средней школы утверждают, что в современной школьной среде ученик подкрепляет теоретические знания практическими навыками, проводя лабораторные эксперименты с соответствующими материалами и оборудованием. Эти инновационные лаборатории очень важны для развития естественных наук, а также для профессиональной ориентации студентов. Перед началом процесса Центр образовательных программ изучил международный опыт в этой области, разработал комплект лабораторного оборудования для закупки, моделировал его и провел оценку потребностей. При этом были учтены критерии, принятые Министерствами градостроительства и здравоохранения РА.

Следует отметить, что в настоящее время ведется ремонт в 8 средних школ, где в сентябре 2021 года начнется процесс создания научных лабораторий.