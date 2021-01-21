Четверг, 21 Января 2021 19:56

АрмИнфо.Посольство России в Армении вновь подчеркнуло готовность взаимодействовать со СМИ руководствуясь принципами объективной, честной, непредвзятой журналистики, проявляет полную ответственность при обработке информации и проверяет достоверность публикуемых материалов.

Так в заявлении российского дипломатического представительства, поступившем в АрмИнфо, в частности говорится: <В ответ на запрос газеты <Грапарак> о предоставлении комментария по ряду интересующих вопросов сообщаем следующее.

Посольство России в Армении всегда было и остается открытым к взаимодействию со средствами массовой информации, подтверждением чему могут служить многочисленные комментарии, интервью и пресс-конференции как руководства дипмиссии, так и ее сотрудников. Мы всегда готовы к работе с теми, кто в своей профессиональной деятельности руководствуется принципами объективной, честной, непредвзятой журналистики, проявляет полную ответственность при обработке информации и проверяет достоверность публикуемых материалов.

Не исключаем возможности информационного взаимодействия и с газетой <Грапарак>, но только исключительно на вышеизложенных принципах. В этой связи хотели бы обратить внимание на опубликованную 21 января с.г. на Вашем Интернет-сайте статью под заголовком < Ընդդիմությունը դժգոհ է ՌԴ դեսպանից (Оппозиция недовольна послом России - ред.), которая содержит клеветнические измышления в адрес Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Армении. При наличии убедительных доказательств изложенной в статье информации просим нам их предоставить. В противном случае требуем опубликовать официальное опровержение. Иначе, ни о каком сотрудничестве не может быть и речи>.