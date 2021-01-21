Четверг, 21 Января 2021 19:55

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/1 на улице Арцаха и 6 на улице Глинки;

11:00-14:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62а, 62б, 62в 62д и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17:00 собственные дома на улицах Тимирязова, Попова, жилые дома 22, 24, 26 на улице С.Таронца, жилые дома 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13

на переулке С.Таронца, жилые дома 1, 2, 4, 6 на улице С.Тарона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30/3 на улице Гюльбенкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11?00-17?00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Котайк; частично квартал "Багреванд" в селе Джрвеж;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

10:00-13:00 жилые дома 19, 20, 29, 30 в квартале "Нор" города Масис;

10:30-14:00 частично село Каначу;

10:30-16:00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 частично улицы Шаумяна, Варданяна, Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

в Ширакской области:

10:00-14:00 центральная часть села Мусаелян в Ашоцком регионе;

12:00-14:00 села Мец Сепасар, Покр Сепасар, Казанчи, Сизавет и Тавшут, лыжный центр Ашоцка и газозаправочная станция "Бернецян Асканаз" в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.