Четверг, 21 Января 2021 17:43

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом прежде всего поднял вопросы, касающиеся прав армянских военнослужащих и мирных жителей, находящихся в азербайджанском плену, и их немедленного возвращения.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, Татоян подчеркнул, что возвращение или освобождение заключенных следует рассматривать исключительно в контексте прав человека или гуманитарного процесса, как международное требование автоматического действия. Омбудсмен проинформировал посла, что власти Азербайджана искусственно затягивают процесс возвращения армянских военнопленных, оказавшихся под их юрисдикцией как во время, так и до и после военных действий.

Защитник прав человека также коснулся процесс определения или уточнения границ Армении с Азербайджаном, отметив, что он сопровождается грубыми нарушениями верховенства закона, прав человека.

По его словам, одним из основных факторов этого является то, что этот процесс происходит при очевидных угрозах войны со стороны Азербайджана в отношении населения Армении, а также при геноцидальной риторике. <Но это не только не прекращается, но и ненависть к армянам и разжигание вражды получают новый импульс. Следовательно, он не имеет законной силы, его необходимо немедленно остановить или пересмотреть>, - констатировал Омбудсмен Армении. Более того, он подчеркнул, что определение границ с описанными подходами не только не будет способствовать мирному сосуществованию народов в регионе, но и создаст благодатную почву для непрекращающейся армянофобии и вражды в Азербайджане и ее опасных проявлений. В ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, касающиеся прав человека.