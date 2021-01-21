Четверг, 21 Января 2021 16:47

АрмИнфо.Ардшинбанк внедрил новое поколение банкоматов с бесконтактным (contactless) считыванием данных.Уже установлено 44 новых банкомата, которые оснащены бесконтактным модулем считывания банковских карт.

Достаточно приблизить карту к устройству, при помощи которого банкомат считает данные карты, а затем набрать свой PIN-код и совершить транзакцию. По словам операционного директора Ардшинбанка Арутюна Испиряна, на первый взгляд, разница между обычным банкоматом и банкоматом с бесконтактной технологией очень мала. Тем не менее она существует. При пользовании банкоматом по бесконтактной технологии карта остается в руках клиента, это снижает риск того, что банкомат, в случае технического сбоя, не вернет карту или клиент забудет ее в банкомате.

"Карантин, обусловленный коронавирусной болезнью, внес существенные изменения в нашу повседневную жизнь, когда желательно минимизировать соприкосновения с различными поверхностями. Банкоматы нового поколения-еще один важный шаг в развитии и внедрении банковских технологий. Если карта клиента не оснащена бесконтактной технологией, то банкомат можно использовать и привычным способом, вставив в него карту. Все бесконтактные новые банкоматы без ограничений имеют и эту возможность", - сказал Арутюн Испирян, отметив, что установка новых банкоматов осуществляется как в Ереване, так и по всей Армении, где действуют филиалы Ардшинбанка.

Напомним, что по итогам 2020 года инфраструктура обслуживания платежных карт Ардшинбанка включает 138 банкоматов, расположенных по всей территории Армении.