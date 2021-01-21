Четверг, 21 Января 2021 16:45

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) представил приоритеты работы с администрацией нового президента США.

Так, в сообщении АНКА, поступившем в АрмИнфо отмечается, что организация присоединяется к армянской общине, партнерам по коалиции, союзникам в Конгрессе, побуждая администрацию конструктивно сотрудничать с политическими приоритетами США, которые оказывают воздействие на Армению, Арцах, Евразию, Восточное Средиземноморье и Большой Ближний Восток.

В АНКА отметили, что на фоне пассивности предыдущей администрации и агрессивного вмешательства региональных враждебных сил, США должны перейти к проактивному подходу, то есть перейти к защите безопасности Республики Арцах, привлечь Баку и Анкару к ответственности за продолжающиеся военные преступления, укреплять американо-армянское стратегическое партнерство и признать Геноцид армян со стороны исполнительной власти. <Мы призываем администрацию Байдена с первых минут пребывания у власти восстановить стабильность, содействовать миру, расследовать геноцидальные пан-турецкие планы Алиева и Эрдогана. Мы также привлекаем внимание администрации Байдена на оказание финансового содействия Армении и Арцаху ?В частности, выделения пакета экстренной гуманитарной помощи на сумму в 250 миллионов долларов для удовлетворения гуманитарных потребностей, а также введение новых компонентов программы <Вызовы тысячелетия> для продвижения высокотехнологичного образования в Армении>, - отмечается в сообщении Организации. В АНКА также призывают США обеспечить полное выполнение статьи 907 Закона о помощи, в частности, приостановление всей американской военной помощи и помощи в области безопасности Азербайджану, Турции, а также отказ во всех новых лицензиях на экспорт оружия как в Азербайджан, так и в Турцию. В АНКА также призывают ввести санкции в рамках акта Магнитского против режимов Алиева и Эрдогана за преступления в области прав человека, совершенные ими во время агрессии Азербайджана против Арцаха, включая использование иностранных боевиков-террористов, завербованных Турцией.

<Призываем также провести совместное расследование Госдепартамента США, Пентагона и Министерства юстиции по части наличия деталей американского производства в дронах, используемых Азербайджаном во время агрессии против Арцаха.

Кроме того, американское руководство должно обеспечить освобождение Азербайджаном мирных граждан и военнопленных, многие из которых подвергаются нечеловеческому обращению с азербайджанской стороны>, - отметили в АНКА, при этом также призвав обеспечить защиту христианских ценностей на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана.

В АНКА также призывают администрацию Байдена признать независимость Арцаха, выражая убеждение, что этот шаг - неотложная мера по обеспечению физического существования христианского населения этой древней армянской страны.

В организации также призвали администрацию возобновить армяно-американские отношения: обновить стратегическое партнерство с акцентом на военно-экономическое сотрудничество, которое поддержит безопасность как Армении, так и Арцаха