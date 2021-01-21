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АрмИнфо. Полиции РА переданы полномочия по предотвращению или устранению незаконного вторжения физлиц на территорию чужой собственности. Подобное решение было принято 21 января на заседании правительства Армении.
Представляя законопроект, министр юстиции РА Рустам Бадасян пояснил, что были пересмотрены механизмы защиты права на собственность в случае вторжения физлиц на территорию чужой недвижимости, в том числе здания, постройки, земельного участка и др. без основ предусмотренных законом и без законного разрешения собственника.
Он отметил, что в законопроекте детально представлен порядок обращения и предоставления полномочий Полиции РА для ликвидации незаконного вторжения. Кроме того, данным документом урегулированы механизмы устранения нарушений прав собственности в случае размещения движимого имущества на территорию, являющуюся собственностью государства или общины. <Эти полномочия также возьмет на себя Полиция РА>, - сказал министр.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул: <Это важное решение, потому что верховенство закона и права имеет ключевое значение в вопросе защиты и соблюдения правопорядка>. Он отметил, что в последнее время было зарегистрировано много случаев посягательства на чужую собственность, при возвращении которой можно столкнуться с многочисленными процедурными вопросами. <Решение подобных вопросов на деле очень часто может длиться годами, в том числе посредством судебных процедур. И этими изменениями мы пытаемся по возможности упростить решение данной проблемы>, - сказал премьер
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|За минувшие сутки в Армении выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом
|Эксперт: Армения должна развивать сотрудничество с Ираном для усиления экономического потенциала Сюника
|Российские саперы обнаружили запрещенные кассетные боеприпасы при разминировании Степанакерта
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|Глава МИД принял послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении
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|Грач Акопян: Вряд ли кто-то из фракции <Мой шаг> поддержит кандидатуру Эдмона Марукяна на пост премьер-министра
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|Игрок «Астаны» стал вторым в голосовании за лучшего футболиста года в Армении
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