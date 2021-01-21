Четверг, 21 Января 2021 15:13

АрмИнфо. Граждан Армении или армян среди жертв трагического инцидента в центре Мадрида нет. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в Испании.

<Информируем, что среди 4 погибших и 11 раненных при взрыве в здании в центре Мадрида армян или граждан РА нет>, - подчеркнули в посольстве Армении, добавив, что взрыв произошел в здании, расположенном в 1 км от армянского дипломатического представительства, причиной трагедии стала утечка газа.

20 января днем в здании церковного прихода в центре Мадрида, где проживали священники, прогремел мощный взрыв. Как сообщали ранее власти, среди жертв происшествия - два пешехода, которые находились на улице в момент взрыва. Третьим погибшим является техник, который занимался проверкой бойлера. Сегодня утром стало известно о четвертом погибшем - священнике. <Ранним утром умер молодой священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за ранений, полученных при взрыве>, - говорится в сообщении, размещенном в четверг в Twitter архиепархии Мадрида.