Четверг, 21 Января 2021 14:19

АрмИнфо. Глава фракция <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян заявил, что в случае роспуска парламента намерен выдвинуть свою кандидатуру на должность премьера.

В ходе брифинга в парламенте Марукян заметил, что повестка его фракции и правящего блока расходится.

<Мы считаем, что в стране должно быть сформировано переходное правительство, в качестве кандидатуры на должность премьера, ПА выдвигает меня. Мы с фракцией <Процветающая Армения> не согласны с повесткой дня властей. Они ставят предусловие, подписание меморандума о том, что оппозиция не должна выдвигать своего кандидата на должность премьера. Правящая фракция хочет любой ценой провести досрочные выборы по своей повестке дня, но наши повестки находятся>,- заметил Марукян.

Депутат заметил, что он предлагал подписать контрмеморандум, в котором обещал, в случае своего избрания на пост премьера провести досрочные выборы. Однако, Марукян заметил, что достичь консенсуса с правящей фракцией так и не удалось