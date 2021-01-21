Четверг, 21 Января 2021 14:19

АрмИнфо. Власти в Армении не жалеют сил и времени, для скорейшего возвращения пленных на Родину. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявила депутат от фракции <Мой шаг> Назели Багдасарян.

Она отметила, что в результате определенных политических договоренностей, в правовом поле существуют механизмы, о которых пока не говорят.

<Власть имеет обязательства перед пленными. Поэтому мы должны вести себя спокойно и действовать хладнокровно, не поддаваясь эмоциям. Иначе мы не добьемся успеха. Выступая с заявлениями следует помнить о наших пленных, подумать, не навредят ли наши слова находящимся в плену гражданам>, - заметила Багдасарян