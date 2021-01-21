Четверг, 21 Января 2021 14:05

АрмИнфо.Глава Союза армян России Ара Абрамян коснулся сложившейся ситуации в Армении в программе Tonight with Mike Saryan (США).

Как передает пресс-служба САР, Абрамян считает, что прежде чем налаживать торговлю с Азербайджаном и обсуждать восстановление транспортных коммуникаций в регионе, нужно ответить на вопрос, как будет обеспечена наша безопасность и готова ли современная Армения с её нынешней неконкурентноспособной экономикой к таким переменам?!

<Подписанное 11 января в Москве соглашение создает благоприятные перспективы прежде всего для Азербайджана и Турции. Оно могло бы принести дивиденды и Армении, но для этого нам нужно пройти сложный путь восстановления. А с правительством Пашиняна этого сделать невозможно. Его действия разрушительны. Ради спасения страны и народа он должен немедленно подать в отставку и передать управление страной компетентным людям. История наших взаимоотношений с Азербайджаном и Турцией, проводимая ими политика показывает, что доверять этим двум государствам мы не можем>, - отметил глава САР. При этом он считает, что Пашинян мог бы отказаться от приезда в Москву, сославшись на то, что и народ Армении, и политические силы, представители диаспоры, в том числе и российской, выражают своё несогласие. Абрамян убежден, что Пашинян мог и должен был поставить вопрос о пленных ребром, причем поднять его от лица всего десятимиллионного армянства и увязать свой приезд и ведение дальнейших переговоров с немедленным выполнением Азербайджаном пункта об освобождении всех военнопленных и удерживаемых лиц. Но он этого не сделал. Он приехал и подписал все, что ему дали.

<Скрывая реальное число армянских солдат, находящихся в плену у Азербайджана, Пашинян дает дополнительный повод для различных домыслов, что порождает недоверие к действующей власти и дополнительные трудности в общении с ними. Надо понимать, что вопрос пленных является самым уязвимым для армянского общества. Оно с облегчением вздохнет только тогда, когда все наши солдаты и мирные граждане будут возвращены.

Все решения Никола Пашиняна и его команды, с первого дня их прихода к власти и во время 44- дневной войны, оказались провальными. У Пашиняна была возможность остановить войну, обратившись немедленно за помощью к России, либо США>, - подчеркнул глава САР. Вместе с тем он констатировал, что с самого начала войны Россия предлагала свою помощь. Войной могла быть остановлена на начальном этапе с несравнимо меньшими потерями: и людскими, и территориальными, и моральными.

<Но ни Пашинян, ни члены его команды сделать этого не захотели. Поэтому, Пашинян и вся его команда должны ответить за каждого погибшего в этой войне солдата.

Война отчетливо показала, что за последние 28 лет мы не сумели наладить союзнические отношения ни с одной страной мира. Сегодняшние власти так и не сумели понять и объяснить потенциальным союзникам геополитическую роль и место Армении в регионе. Очень важно осознать, что нашим главным стратегическим партнером была, есть и останется Россия, но это не мешает нам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира, в том числе, например, с США или Францией. Наше взаимодействие со странами не должно сводиться к попрошайничеству, оно должно выстраиваться на принципах взаимовыгодности.

В рамках своего частного визита в США, я намерен встретиться с представителями администрации новоизбранного президента США Джозефа Байдена и обсудить круг вопросов, касающихся взаимоотношений между США и Арменией.

Ни Парламент Армении, ни Конституционный суд РА не обратились к правительству Пашиняна с требованием немедленно прекратить незаконную демаркацию границ Армении с Азербайджаном. Демаркация и делимитация государственных границ - это сложные процессы, требующие наличия совместной комиссии, профессиональных обсуждений и переговоров. Решать вопрос границ в условиях, когда мы потеряли несколько тысяч солдат, а вопрос пленных остается нерешенным - возмутительно и недопустимо>, - подытожил Абрамян.