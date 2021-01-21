Четверг, 21 Января 2021 13:30

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) начал сотрудничество с компанией “Ереванский завод шампанских вин” в декабре 2020 года в рамках государственной программы субсидирования процентов кредитов, предоставляемых хозяйствующим субъектам Агро-перерабатывающего сектора и профинансировал компанию с целью закупки производственного сырья.



Помимо кредитных продуктов, компания пользуется также услугами Банка по рассчетно-кассовым операциям.

ОАО ''Ереванский завод шампанских вин” является единственным в своем роде в Армении производством, который по французской технологии производит весь ассортимент шампанских вин, включая классические и коллекционные виды. Завод оснащен современной технологией производства, лабораторией по контролю за качеством и высококвалифицированными специалистами. Вся производимая продукция сертифицирована, с соблюдением всех необходимых стандартов. Кроме шампанских вин компания производит также вино-водочную продукцию и коньяки выдержкой от 3-х до 10-ти лет.

В настоящее время завод является одним из лидеров в Армении по производству алкогольных напитков. Продукция экспортируется в Россию, Литву, Латвию, Францию и Китай.

Банк ВТБ (Армения) активно содействует развитию перерабатывающих отраслей сельского хозяйства в Армении, продолжая финансирование инвестиций в основные и оборотные средства, в отраслях со значительным потенциалом развития.

Кредитные продукты Банка ВТБ (Армения) предусмотрены для решения широкого круга задач предпринимателей для разных этапов развития бизнеса. Кредитование среднего бизнеса предполагает финансирование посредством разных кредитных продуктов и финансовых инструментов на различные сроки и цели, такие как инвестиции в бизнес, приобретение основных и оборотных средств, а также рефинансирование задолженностей в других финансовых учреждениях, в зависимости от сферы и особенностей бизнеса. Целью предоставления кредита является финансирование торговых сделок, краткосрочных инвестиций, закупка оборудования, закупка сырья, пополнение оборотных средств, покрытие кредиторской задолженности.

С целью взаимовыгодного сотрудничества, для каждого клиента применяется индивидуальный подход, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах кредитования малого и среднего бизнеса Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке

https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#!, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

