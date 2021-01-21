Четверг, 21 Января 2021 13:27

АрмИнфо.С 21-ого января 2021 года телекомпания "АР" больше не будет в эфире. Об этом говорится в обращении к телезрителям директора компании Арама Казаряна.

Директор отметил, что прекращение вещания связано с истечением срока действия лицензии на деятельность. В то же время, директор заметил, что телекомпания никому не продана и не подарена, даже оборудование и технические средства не будут проданы или подарены.

«АР» — первый армянский независимый частный телеканал, начавший вещание 23 января 1996 года. Телеканал основал предприниматель Меружан Тер-Гуланян. Сигналы канала распространяются на Ереван, а также на области Армавир, Котайк, Арарат и Арагацотн, в некоторых частях Гегаркуника, а также на интерактивном кабельном телевидении Ростелеком, Ucom на всей территории Республики Армения по различным каналам и за пределами Республики. Также канал доступен по всем кабельным сетям Армении.

В 2003 году у телекомпании сменился собственник. Грант Варданян включил его в список «Grand Holding». Информационная программа «Սուրհանդակ» (Посланник) была переименована в «Ազդարար» (Диктор) и в 2003 году она считалась самой рейтинговой.

С 1 марта 2008 года по 30 июня 2016 года Алик Акопян возглавлял пресс-службу телекомпании. 1 июля 2016 года пресс-службу возглавила ведущая Ева Меграбян.