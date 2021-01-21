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АрмИнфо.С 21-ого января 2021 года телекомпания "АР" больше не будет в эфире. Об этом говорится в обращении к телезрителям директора компании Арама Казаряна.
Директор отметил, что прекращение вещания связано с истечением срока действия лицензии на деятельность. В то же время, директор заметил, что телекомпания никому не продана и не подарена, даже оборудование и технические средства не будут проданы или подарены.
«АР» — первый армянский независимый частный телеканал, начавший вещание 23 января 1996 года. Телеканал основал предприниматель Меружан Тер-Гуланян. Сигналы канала распространяются на Ереван, а также на области Армавир, Котайк, Арарат и Арагацотн, в некоторых частях Гегаркуника, а также на интерактивном кабельном телевидении Ростелеком, Ucom на всей территории Республики Армения по различным каналам и за пределами Республики. Также канал доступен по всем кабельным сетям Армении.
В 2003 году у телекомпании сменился собственник. Грант Варданян включил его в список «Grand Holding». Информационная программа «Սուրհանդակ» (Посланник) была переименована в «Ազդարար» (Диктор) и в 2003 году она считалась самой рейтинговой.
С 1 марта 2008 года по 30 июня 2016 года Алик Акопян возглавлял пресс-службу телекомпании. 1 июля 2016 года пресс-службу возглавила ведущая Ева Меграбян.
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|Глава САР: Армянские власти так и не сумели объяснить потенциальным союзникам геополитическую роль и место Армении в регионе
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал ОАО “Ереванский завод шампанских вин”
|Армянский телеканал "АР" прекратил вещание
|Ереван и Париж обсудили пути преодоления гуманитарного кризиса в зоне карабахского конфликта
|Мой шаг: Правящая фракция предлагает оппозиции пойти на досрочные выборы без предусловий, условия все время ставит оппозиция
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|ППА: Проведение досрочных парламентских выборов сейчас приведет к еще большей нестабильности в Армении
|Микаел Мелкумян: Проводить демаркацию государственных границ через GPS абсурдно
|Шаке Исаян: Слухи о том, что между 17 оппозиционными партиями произошел конфликт не соответствуют действительности
|Посол Армении рассказал президенту Национального совета Швейцарии о нарушении Азербайджаном международного гумправа в Арцахе
|Ивета Тоноян: Единственным оправданием премьера являются обвинения в адрес оппозиции
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлено 307 новых случаев заражения коронавирусом
|Эксперт: Армения должна развивать сотрудничество с Ираном для усиления экономического потенциала Сюника
|Российские саперы обнаружили запрещенные кассетные боеприпасы при разминировании Степанакерта
|Глава Минобороны Армении побывал в воинской части особого назначения
|В Москве прошли армяно-российские межмидовские консультации
|Премьер Армении положительно оценил присутствие российских миротворцев в Арцахе
|Никол Пашинян: У нас не было возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями
|Вице-премьер и посол Франции в Армении обсудили возможности углубления сотрудничества
|Никол Пашинян: Мы не уступили ни одного миллиметра территорий в Сюнике
|Премьер раскритиковал членов фракции ППА за то, что они обвиняют руководство страны в предательстве
|Омбудсмен: Процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном должен быть приостановлен или пересмотрен
|Министр образования и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер: Своими спекуляциями оппозиция ставит под угрозу жизнь и безопасность армянских пленных
|Пашинян: Если оппозиция не хочет досрочных парламентских выборов, значит понимает, что потерпит поражение
|Премьер-министр: Следствие занимается расследованием дел о возможном предательстве в ходе арцахской войны
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вице-премьер заверяет, дорога из Еревана в Капан безопасна
|Никол Пашинян: После арцахской войны в Азербайджане процветает фашизм
|Глава МИД принял послов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армении
|Глава МИД Армении: Шуши является армянским культурным центром и мы никогда не смиримся с тем, что город может стать азербайджанским культурным центром
|Министр юстиции и посол Нидерландов в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Проезжую часть дорог и тротуары в Армении освободят от машин, выставленных на продажу или в аренду
|Сотрудничество Армении с Зеленым климатическим фондом получит новое развитие
|Грач Акопян: Наша политическая команда уверена, что Никол Пашинян в состоянии вести переговоры
|Грач Акопян: Вряд ли кто-то из фракции <Мой шаг> поддержит кандидатуру Эдмона Марукяна на пост премьер-министра
|Премьер: Система госуправления нуждается в рестарте
|В Минздраве состоялась встреча с немецкими экспертами
|Омбудсмен: Правительство должно опубликовать полный список пленных, находящихся в Азербайджане
|IDBank 22 января выставит на продажу 10-ый выпуск долларовых облигаций в объеме $5 млн
|В Армении водителей без прав будут штрафовать на 200 тысяч драмов
|Игрок «Астаны» стал вторым в голосовании за лучшего футболиста года в Армении
|Специальная горно-спасательная служба Армении будет приватизирована
|За минувшие сутки в Армении выявлено 309 новых случаев заражения коронавирусом
|В Армении будет изменен порядок прохождения техосмотра автомобилей
|"Красные линии" парковки могут исчезнуть в 10-ти округах Еревана
|Читать больше
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