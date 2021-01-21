Четверг, 21 Января 2021 13:21

АрмИнфо.Все слухи о том, что между 17 оппозиционными партиями произошел конфликт не соответствуют действительности. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Шаке Исаян.

Депутат подчеркнула, что ППА продолжает оставаться участником <Движения по спасению Родины> и их повестка дня не изменилась.

<Если в нашей повестке будут перемены, мы обязательно об этом сообщим. <Движение по спасению Родины> выступило с заявлением о том, что мы начинаем проводить визиты в области Армении. И данная повестка сейчас успешно осуществляется. Так как ППА является второй по численности оппозиционной фракцией парламента, мы не успеваем посещать области, более того, мы на прошлой неделе посетили Сюник и были заняты этими вопросами. Однако, представители нашей партии в областях посещают встречи кандидата в премьер-министры от оппозиции Вазгена Манукяна>,- заметила Исаян. Депутат также сообщила, что ППА как парламентская фракция, конституционным путем намерена добиться выполнения требования оппозиции. <Наше требование не изменилось, мы намерены добиться отставки Никола Пашиняна. Он должен уйти. И чем скорее премьер подаст в отставку, тем лучше>,- подчеркнула Исаян.