Четверг, 21 Января 2021 11:53

АрмИнфо.Министерство чрезвычайных ситуаций РА сообщает, что в Армении есть закрытые автодороги.

Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты. Варденяцский перевал и автодорога Берд- Чамбарак закрыты для всех видов транспортных средств. Более того, непроходимы дороги Чила-Елпин и Сараван-Зангер Вайоцдозрской области. Для грузовых автомобилей также закрыты автодороги Дилижан-Ванадзор, Ноемберян-Джуджеван, перевалы Дилижана и Тавушской области. Труднопроходимы автотрассы Сюникской, Тавушской и Вайоцдзорской областей.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины, со стороны России скопилось 820 грузовиков. -