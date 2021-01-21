Четверг, 21 Января 2021 10:33

АрмИнфо. Российские саперы в ходе разминирования Степанакерта обнаружили запрещенные международным правом кассетные суббоеприпасы М- 85. Об этом в интервью <Российской газете> заявил начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

<Встречаются минные поля различных типов. В городе Степанакерт найдено особенно много неразорвавшихся кассетных суббоеприпасов М-85 "Колокольчик">, - сказал он. <На протяжении Лачинского коридора на ряде автомобильных мостов были обнаружены готовые к подрыву заряды, которые нашими саперами успешно обезврежены.

Со сложностями пришлось столкнуться и в ходе обследования поврежденных газовых магистралей, которые необходимо было в кратчайшие сроки восстанавливать. Такие магистрали проходят как у подножия гор, так и на высотах более двух тысяч метров. Работа осложняется и погодными условиями.

Основные повреждения газопровода вызваны минометными и артиллерийскими обстрелами. По дорогам, ведущим к трубам, саперы обнаруживали "растяжки", установленные с применением ручных осколочных гранат Ф-1, множество неразорвавшихся снарядов, а также снаряды в штатной упаковке>, - сообщил Ставицкий.

По его словам, попадаются остатки ударных беспилотных летательных аппаратов иностранного производства с размещенными на них боеприпасами.

<Многие опасные находки, не подлежащие транспортировке, уничтожаются на месте обнаружения, остальные перед подрывом перевозятся на оборудованные площадки уничтожения. При этом саперы проявляют мужество и отвагу, работая в сложных климатических условиях высокогорья, зачастую обнаруживая мины под снежным покровом, что усложняет их поиск и обезвреживание. Работать нелегко, ответственность огромная, но наши военные инженеры хорошо понимают значимость данной задачи>, - отметил Ставицкий. -