Четверг, 21 Января 2021 09:50

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил одну из воинских частей особого назначения.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе визита Арутюнян осмотрел здание воинской части и ознакомился с ходом проводимых в нем работ. Командование части доложило министру о процессе службы и переподготовки личного состава, а также о предстоящем пополнении.

Арутюнян отметил важность укрепления ежедневной готовности и боеспособности войск, особенно спецотрядов. Он также указал на важность фактора высшего образования в подготовке офицерских кадров.