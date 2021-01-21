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 Четверг, 21 Января 2021 09:50
Марианна Мкртчян

Глава Минобороны Армении побывал в воинской части особого назначения

Глава Минобороны Армении побывал в воинской части особого назначения

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил одну из воинских частей особого назначения.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе визита Арутюнян  осмотрел здание воинской части и ознакомился с ходом проводимых в нем работ. Командование части доложило министру о процессе службы и переподготовки личного состава, а также о предстоящем пополнении.

Арутюнян отметил важность укрепления ежедневной готовности и боеспособности войск, особенно спецотрядов. Он также указал на важность фактора высшего образования в подготовке офицерских кадров.


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