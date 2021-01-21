Четверг, 21 Января 2021 09:49

АрмИнфо. В Москве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и России.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, консультации прошли при сопредседательстве заместителя министра иностранных дел Армении Авета Адонца и заместителей министра иностранных дел России Александра Грушко и Игоря Моргулова.



Стороны провели обмен мнениями по общеевропейской проблематике, в частности, затронув различные аспекты отношений с Евросоюзом и Советом Европы, обсудили вопросы сотрудничества двух стран в интересах укрепления безопасности на пространстве Евразии, углубление партнерских связей с Шанхайской организацией сотрудничества, развитие экономической взаимосвязанности на континенте, прежде всего в контексте предпринимаемых усилий по сопряжению ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Стороны также обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.



Была подчеркнута важность проведения подобных встреч и обсуждений на регулярной основе.