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 Четверг, 21 Января 2021 09:49
Марианна Мкртчян

В Москве прошли армяно-российские межмидовские консультации

В Москве прошли армяно-российские межмидовские консультации

АрмИнфо. В Москве состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и России.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, консультации прошли при сопредседательстве заместителя министра иностранных дел Армении Авета Адонца и заместителей министра иностранных дел России Александра Грушко и Игоря Моргулова. 
 

Стороны провели обмен мнениями по общеевропейской проблематике, в частности, затронув различные аспекты отношений с Евросоюзом и Советом Европы, обсудили вопросы сотрудничества двух стран в интересах укрепления безопасности на пространстве Евразии, углубление партнерских связей с Шанхайской организацией сотрудничества, развитие экономической взаимосвязанности на континенте, прежде всего в контексте предпринимаемых усилий по сопряжению ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Стороны также обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
 

Была подчеркнута важность проведения подобных встреч и обсуждений на регулярной основе.


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