Среда, 20 Января 2021 21:01

АрмИнфо.Решение о вводе миротворцев в Арцах принималось с учетом необходимости урегулирования проблем безопасности в республике. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заметил, что Армения также участвовала в подписании документа о вводе миротворцев, что безусловно является положительным фактором. Также Пашинян заявил, что в Арцахе установился мир, что сейчас самое главное.

В тоже время, премьер заметил, что присутствие миротворцев в Арцахе имеет положительное действие.