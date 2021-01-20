Среда, 20 Января 2021 20:59

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян принял посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Согласно источнику, вице-премьер поблагодарил дружественную Францию за то, что она была рядом с Арменией в трудный период и за оказание гуманитарной помощи. Представляя ситуацию в Арцахе, сложившуюся в результате войны, развязанной Азербайджаном, вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул основные проблемы и программы, инициированные правительством для их решения.

Посол Лакот проинформировал заместителя премьер-министра о готовности Франции продолжить углубление сотрудничества, как на многосторонней, так и на двусторонней основе, для оказания помощи Армении, особенно в сферах здравоохранения, окружающей среды и инфраструктуры.

В ходе встречи обсуждались программы, реализуемые в Армении, и возможные направления расширения сотрудничества.