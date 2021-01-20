Среда, 20 Января 2021 19:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил людям, которые заявляют о том, что исход войны был предопределен, обратиться в правоохранительные органы.

В парламенте премьер заявил, что представители ППА часто обвиняют правительство в предательстве, но так и не ясно, что же сделали они.

<Вы постоянно говорили о том, что ППА создало добровольческий отряд. И что, в итоге вы приняли участие в активных боях? Нет. Все это постановка, реклама и не более того. Если оппозиция заявляет, что был какой-то заговор, то следует выяснить, кто является его автором. Все виновные обязаны понести ответственность>,- заявил Пашинян.