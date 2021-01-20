Среда, 20 Января 2021 19:49

АрмИнфо. Омбудсмен Арман Татоян выступил с заявлением, отметив, что процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном должен быть приостановлен или пересмотрен, так как является нелегитимным.

Татоян, в частности, отметил: <Процесс демаркации границ осуществляется с грубым нарушением прав человека и принципа верховенства закона. Подобная демаркация границ ни только не будет способствовать установлению мира в регионе, но напротив, способствует разжиганию ненависти между армянским и азербайджанским народами. Данный процесс подрывает международные основы системы прав человека.

Процесс определения государственных границ Армении проходит в условиях угрозы войны. Президенты Азербайджана и Турции угрожают народу Армении геноцидом и этнической чисткой. Руководство Азербайджана вслед за Ильхамом Алиевым оскорбляют достоинство граждан Армении и провоцируют межнациональную вражду. В ходе демаркации границ профессиональные подходы отсутствуют, а взамен применяются неприемлемые механические подходы вроде GPS>,- подчеркнул Татоян.

Омбудсмен заметил, что права жителей Гегаркуникской и Сюникской области были грубейшим образом нарушены. <Безопасность границ Армении находится под угрозой, но это еще не все. Рядом с мирными жителями приграничных областей находятся вооруженные люди, которые угрожают их безопасности, это нарушение прав человека. Более того, жители данных областей не имеют доступа к пастбищам и другим сельскохозяйственным угодьям, которыми они пользовались многие годы. Именно эти угодья и были их источником существования. Из сложившейся ситуации следует найти выходы и чем скорее, тем лучше>, - заключил Татоян.