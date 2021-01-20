Среда, 20 Января 2021 17:59

АрмИнфо.Как уже сообщали правоохранительные органы, по факту войны в Арцахе было возбуждено более 1300 уголовных дел. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что данные уголовные дела были возбуждены по факту саботажа, возможного предательства и невыполнения приказов. Сейчас ведется предварительное следствие.

<Возможное расследование ведется не так быстро, как нам хотелось бы. Но стоит дождаться окончания следствия, после чего мы получим ответы на все волнующие нас вопросы. Да, я сам говорил о фактах предательства и некоторые из данных заявлений могут иметь и политический подтекст. Однако, в любом случае следует дождаться окончания расследования. После возможны и судебные процессы>,- заметил Пашинян.