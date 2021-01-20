Среда, 20 Января 2021 17:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 24/1 на ул. Арцаха;

11:00-16:00 киоски, получающие электроснабжение от “Вишапи Айги”, во 2-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 жилые дома 11, 11а, 13 на пр. Баграмяна, здания общежитий N1/1, 1/2 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 64, 82-84 и собственные дома 64-88 на улице Арами, собственные дома 1-16 на улице Екмаляна, жилой дом 10 на улице Парпеци, жилые дома 43-51 на улице Пушкина, жилой дом 21 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2/2 на улице Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Котайк; частично квартал “Багреванд” в селе Джрвеж;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна в городе Арарат; частично улица Араратяна в городе Веди;

10:30-13:00 частично село Востан;

в Гегаркуникской области:

10:30-13:00 частично улицы Шаумяна, Горцаранаин в городе Джермук;

11։00-15։00 частично село Агавнадзор;

11։00-16։00 частично село Арпи;

в Лорийской области:

11:00-16:00 кварталы “Совхозян”, “Эстонакан”, “Кркорян”, “Аветисян”, “Узбекакан”, “Швецаракан”, “Глендел”, “Галои Пучах” и здание больницы.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.