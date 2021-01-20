Среда, 20 Января 2021 17:15

АрмИнфо. В Азербайджане после войны усилились проявления фашизма. Об этом с трибуны парламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер заметил, что выпуск марок в Азербайджане, на которой человек в маске дезинфицирует Арцах от армян, неприемлемы. <В Баку говорят об армянском фашизме. Однако, выпуск подобных марок говорит о том, что на самом деле фашизм процветает в Азербайджане. Насколько мне известно, подобные марки выпускали только в фашистской Германии. Этот факт сам по себе говорит о многом>,- заметил Пашинян.

По его словам, правительство Армении и парламент обязаны заняться данным вопросом. <Мы должны продемонстрировать данные марки нашим международным партнерам и заявить о подобном позорном инциденте>,- подчеркнул премьер.

Пашинян заметил, что в Москве поднимал тему о риторике ненависти. Премьер заметил, что заявления президента Азербайджана весьма противоречивы. <В одних заявлениях говорится о решении карабахского конфликта, в других продолжает развиваться риторика ненависти. Азербайджан должен решить в какую сторону ему двигаться. Тогда и мы сможем решить как нам быть>,- подчеркнул премьер.