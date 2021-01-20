Среда, 20 Января 2021 16:55

АрмИнфо. Шуши является армянским культурным центром и мы никогда не смиримся с тем, что город может стать азербайджанским культурным центром. Об этом с трибуны парламента заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

По словам Айвазяна, заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева весьма противоречивы. С одной стороны Алиев заявляет, что карабахский вопрос решен, с другой выступает с провокационными заявлениями, подогревая конфликт.

Глава МИД заявил, что арцахский конфликт вошел в новую фазу и армянским сторонам необходимо выступать с единой повесткой. «С этой стороны хочу отметить важность своего недавнего визита в Арцах. Мы с главой МИД Арцаха Давидом Бабаяном обсудили создание общей повестки дня и другие важные вопросы, касающиеся урегулирования арцахского конфликта»,- заметил министр.

Он также подчеркнул, что Армения готова начать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Для нас одним из первоочередных вопросов является деоккупация территорий Арцаха и возвращение временно перемещенных граждан. Кроме того, мы также надеемся на гуманитарное содействие международных структур Арцаха. Также МИД Армении намерен заняться сохранением армянских памятников в Арцахе»,- заметил Айвазян.

Министр подчеркнул, что город Шуши армянским культурным центром. «Мы никогда не согласимся с тем, что город может стать азербайджанским культурным центром. Думаю международные организации согласятся с нами в этом вопросе, и окажут содействие»,- подчеркнул Айвазян.

Глава МИД также заметил, что вопрос армянских военнопленных находится в центре внимания ведомства. «Азербайджан заявляет о возможности установления мира в регионе, однако, все действия Баку не конструктивны. И мы пытаемся донести до наших международных партнеров то, что несмотря на данные заявления мира в регионе не будет до тех пор, пока Азербайджан не сменит свое поведение и не войдет в конструктивное русло»,- заключил Айвазян.