Среда, 20 Января 2021 14:58

АрмИнфо. Проезжую часть дорог и тротуары в Армении освободят от машин, выставленных на продажу или в аренду. Парламент Армении на пленарном заседании 20 января во втором и окончательном чтении внес поправки в законы “О местном самоуправлении", "Об административных правонарушениях" и "О торговле и услугах".

По словам одного из соавторов законопроекта, депутата Национального Собрания РА Николая Багдасаряна, цель документа заключается в том, чтобы предоставить общинам право запретить продажу и аренду автомобилей на определенной территории. В случае принятия закона глава общины сможет обратиться к старейшинам и вместе с ними составить список мест, где осуществлять подобную деятельность не разрешается. Под это могут быть отведены отдельные территории. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2021 года. Багдасарян отметил, что рынки автомобилей должны будут соответствовать всем требованиям, предъявляемым к рынкам сельхозпродукции, сельхозтехники и .др.