Среда, 20 Января 2021 14:54

АрмИнфо.Сотрудничество Армении с Зеленым климатическим фондом получит новое развитие. Национальное Собрание РА на заседании 20 января одобрило основные направления сотрудничества республики с фондом.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра окружающей среды РА Тигран Симонян, Зеленый климатический фонд создан для продвижения Рамочной конвенции ООН по изменению климата, при участии 194 стран. Главная цель фонда - содействовать развивающимся странам в борьбе с климатическими изменениями. В Армении фонд реализует различные программы с участием структур ООН, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых организаций.

В настоящее время в стадии осуществления находятся 2 грантовые программы с общим бюджетом в $30 млн, $20 млн из которых направлены на разработку технических решений по повышению энергоэффективности зданий. В стадии разработки находятся еще 4 грантовые программы на общую сумму в $4.2 млн. Все реализуемые проекты профинансированы на 15%, что обусловлено отсутствием соответствующего соглашения с фондом. Ратификация документа позволит в полной мере развернуть основной объем работ.

Замминистра также подчеркнул, что Армения привлекает и кредитные ресурсы, которые, в основном, направляются на софинансирование программ. Так, сегодня реализуется проект "зеленой экономики" стоимостью в $74,4 млн, из которых $20 млн в виде гранта, а $54,3 млн

- кредит правительства США.

Напомним, что 19 августа прошлого года Зеленый климатический фонд (Green Climate Fund - GCF) удовлетворил заявку, поданную Арменией в 2019 году на получение гранта в $10 млн. Cредства будут направлены на содействие в восстановлении лесов, укреплении устойчивости, создании современных питомников для саженцев, а также реализации программ содействия развитию альтернативной энергетики в сельских общинах. Общий бюджет программы составляет 18,7 млн. долларов. Данный проект предусматривает целый спектр мероприятий: от поставок энергоэффективных топливных дровяных печей, которые, как ожидается, сократят потребление древесины на 30% и снизят уровень энергетической бедности в лесных районах, до широкой программы по посадке деревьев в целях расширения лесного покрова в стране, что позволит увеличить объем поглощаемого лесами углерода не менее чем на 7%. Кроме того, в рамках проекта будут созданы новые рабочие места для сельских жителей, а также снижен уровень загрязнения воздуха внутри помещений, что положительно отразится на устойчивости сельских домохозяйств к внешним потрясениям. Участие в финансировании данного проекта также принимают Австрийское агентство по развитию, правительство автономной провинции Больцано (Италия), правительство Армении и представительство Всемирного фонда дикой природы в Армении.