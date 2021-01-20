Среда, 20 Января 2021 14:28

АрмИнфо. На данный момент идут обсуждения с политическими силами относительно проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Мой шаг> Грач Акопян.

Акопян заявил, что в вопросе досрочных выборов правящая сила не намерена торопиться. На вопрос вероятно ли, что члены фракции <Мой шаг> поддержат кандидатуру главы фракция "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна на пост премьер-министра, депутат заявил, что это маловероятно.

<Если и будут люди, которые поддержат Марукяна, то их будет не много. Всего 2-3 человека. Наша фракция проводила встречи и обсуждения, и многие сходятся на том, что они обязаны своим членством в парламенте личности Пашиняна. Сомневаюсь что кто-то из нашей фракции поддержит кого-либо кроме Никола Пашиняна в качестве кандидата на должность премьер- министра>,- подчеркнул Акопян.