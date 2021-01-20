Среда, 20 Января 2021 14:23

АрмИнфо. Система госуправления нуждается в рестарте. Об этом в ходе рабочего совещания в Министерстве труда и социальных вопросов заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<Что это значит? Мы должны пересмотреть тот проект, который осуществляем и осуществляли в Армении до войны и ответить на простой вопрос - насколько он актуален и жизнедеятелен, и какие изменения должен содержать по отраслевым направлениям>, - отметил премьер.

При этом Никол Пашинян заметил, что социальная политика не нуждается в концептуальном пересмотре. Он пояснил, что с 2018 года правительство Армении в этой области пытается сменить <политику смирения> на <политику преодоления>. В этой связи глава правительства привел пример касаемо военнослужащих, получивших инвалидность. <Наша политика заключается в том, чтобы человек не смирился со своим социальным положением, бедностью, неконкурентоспособностью на трудовом рынке, инвалидностью, а победил это>, - сказал он. Пашинян разъяснил, что помимо присуждения группы инвалидности, содействия в протезировании, государство обязано решить вопрос дальнейшего развития и образования этих солдат.

<Необходимо существенно повысить качество нашей работы. И подумать, что можно сделать, чтобы социальное обеспечение и содействие были максимально достойными, эффективными и качественными?>, - сказал глава правительства.