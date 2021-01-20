Среда, 20 Января 2021 13:19

АрмИнфо.19 января 2021 года состоялась онлайн-встреча туркменской делегации во главе с Министром здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесовым с главой Центра вирусологии Университетской клиники Эссена (Германия) профессором, доктором А. Кравчиком.

На встрече также приняли участие руководители и специалисты Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Академии Наук Туркменистана, Объединения «Туркмендермансенагат» и Государственного медицинского университета Туркменистана имени М.Гаррыева.

В ходе содержательной беседы состоялся обмен мнениями касательно лечебных особенностей солодкового корня и активного вещества в его составе, а именно – глицирризиновой кислоты.

Как известно, эффективность данного препарата подтверждена недавними исследованиями, проведенными туркменскими и иностранными учеными.

В связи с пандемией нового коронавируса, во всем мире активизировались научные и исследовательские работы, нацеленные на выявление и выработку специальных противовирусных препаратов.

В данном контексте, соответствующие научные исследования ученых подтвердили лечебно-профилактическое действие лекарственных препаратов из солодки, а также глицирризиновой кислоты, которая содержится в его составе в значительной доле.

Корень солодки издревле применялся в народе при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, и ввиду положительного действия, ученые Туркменистана продолжают исследовать свойства данного растения в соответствии с указаниями Президента Туркменистана, который не раз отмечал уникальность солодкового корня при лечении инфекционных заболеваний.