Среда, 20 Января 2021 12:47

АрмИнфо.Верховенство закона предполагает публикацию любых данных, имеющих общественное значение. Об этом говорится в заявлении омбудсмена Армении Армана Татояна.

В заявлении, отмечается: <Не выполняя данное требование, государство должно обосновать, какой законный интерес оно преследует. Решение об отказе должно быть мотивированным.

Правительство Армении не опубликовало годовые данные об армянских пленных в Азербайджане, заявив лишь, что вопрос носит <сверхчувствительный характер>. Подобный подход является неприемлемым.

Фактически, публикация количества армянских пленных, находящихся в Азербайджане, как минимум: во-первых, значительно усилит международное давление на Баку с целью скорейшего освобождения и возвращения пленных. Более того, появятся основания для наложения дополнительных обязательств на Азербайджан и повысится уровень защиты пленных, находящихся в Азербайджане. Будет подчеркнуто уважение Арменией прав пленных и их семей. Любая попытка ввести общественность в заблуждение ложной информацией и, любые манипуляции, будут исключены. Следовательно, руководство Армении должно опубликовать количество пленных армянской стороны, которые, согласно имеющейся в его распоряжении информации, находятся в Азербайджане>.