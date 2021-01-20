Среда, 20 Января 2021 12:26

АрмИнфо. IDBank 22 января приступит к выпуску и первичному размещению очередного транша долларовых облигаций в объеме $5 млн. По данным размещенного на сайте ЦБ РА проспекта эмиссии этого выпуска, завершение первичного размещения этого транша запланировано 21 апреля.

Среди долларовых выпусков облигаций IDBank-а это будет по счету 10-ый, а среди выпускаемых банком в 2021 году - 1-ый. Согласно проспекту эмиссии, это трехлетние облигации выпуска AMANLBB2CER7, годовая процентная ставка по купону которых установлена в 5%, периодичность выплат по купонам - ежеквартально. В рамках этого транша будет выпущено 50 тыс. шт. именных, купонных, недокументарных облигаций, каждая номинальной стоимостью в $100. Срок погашения облигаций этого транша истекает 22 июля 2023 года. Решение об этом выпуске Совет IDBank-а принял 20 марта 2020г, а Правление банка - 14 января 2021г.

По данным Фондовой биржи Армении AMX, по состоянию на 20 января в обращении находятся 6 траншей облигаций IDBank-а: пять долларовых в общем объеме $25 млн и один драмовый в объеме 250 млн драмов. Срок погашения этих траншей истекает в 2021-2022гг: двух долларовых - в 2021 году (январь и август), а остальных трех долларовых и одного драмового - в 2022 году (февраль, октябрь и ноябрь). Облигации долларовых выпусков IDBank-а котируются на бирже в основном списке Abond, а драмового выпуска - в списке Bbond.

Отметим, что IDBank впервые в своей истории выпустил купонные облигации в декабре 2016 года, объем эмиссии которых составлял $5 млн, срок обращения - 2 года. Годовая доходность при первом долларовом выпуске облигаций IDBank-а составляла 6,5%, а уже при восьмом выпуске, осуществленном 22 июля 2020г, доходность по купону была установлена на уровне 4,75%. При драмовых же траншах облигаций IDBank-а доходность по первому выпуску (в объеме 1 млрд) составляла 12,25%, а уже по второму (в объеме 250 млн) - 9,5%. Облигации всех долларовых выпусков IDBank-а котировались на бирже в основном списке Abond, и в этом же списке котировался первый драмовый транш, а уже второй драмовый - в списке Bbond.

Напомним, что IDBank функционирует на рынке Армении с октября 1996 года. Акционерами Банка выступают: кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).