Среда, 20 Января 2021 11:52

АрмИнфо.В Армении водителей без прав будут штрафовать на 200 тысяч драмов. Соответствующий проект поправок в Кодексе об административных правонарушениях парламент Армении принял 20 января во втором и окончательном чтении.

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Финадяна, еще одно изменение касается лишения водителей баллов за нарушения, зафиксированные полицейскими. Этот пункт вступит в силу с 1 июля 2022 года. Кроме того, по предложению депутата от "Просвещенной Армении" Геворка Горгисяна снижен штраф за курение в машине во время езды - вместо 1 балла водители будут терять 0,5 балла. Причем, данная мера наказания будет применяться в отношении не только водителей общественного транспорта, но и личного. Ара Фиданян отметил, что изменения в законе нацелены на обеспечение полноценного применения штрафной бальной системы, предотвращение возможных нарушений, а также обеспечения принципа неизбежности наказания. Он также подчеркнул, что в целом в 2020 году было зарегистрировано на 25-30 жертв в результате ДТП меньше по сравнению с 2019 годом. При этом он напомнил, что система штрафных баллов пока применяется неполноценно - лишь на 30-40%, кроме того не во всех регионах и дорогах установлены камеры слежения, которые позволили бы отслеживать нарушения.

Содокладчик Армен Хачатрян, представляя документ, напомнил, что после введения системы штрафных баллов максимальный денежный штраф для водителей был понижен до 25 тысяч драмов. При этом возник вопрос: как штрафовать водителей, не имеющих прав? "Проект касается, в первую очередь, этих вопросов. В этом случае предполагается штраф в размере 200 тысяч драмов", - сказал Хачатрян.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Армении 2175 водителей исчерпали свои 9 баллов, начисляемые ежегодно, и, тем самым, лишились

права на вождение автомобиля сроком на 6 месяцев.

Напомним, балльная система действует с 1 января 2020 года. Каждому водителю в Армении выдается лимит нарушений ПДД в 9 штрафных баллов. Из примерно 100 возможных нарушений, штрафные баллы вычитаются за 25 самых серьезных нарушений. Если в течение года водитель "сжег" все 9 баллов, его лишают прав на полгода. После этого он получит новые 9 баллов. Если до конца года он "сожжет" и их, его лишат прав уже на год, а восстановить их разрешат только после экзамена.