Среда, 20 Января 2021 11:49

АрмИнфо.Полузащитник казахстанской «Астаны» Тигран Барсегян был близок к тому, чтобы получить награду лучшему футболисту 2020-го года в Армении, но его главный конкурент был слишком силен.

Армянские футболисты в чемпионате Казахстана становятся все более заметной величиной. И тот факт, что сразу двое представителей этого турнира попали в список 20-ти финалистов голосования за лучшего игрока 2020-го года в Армении – яркое тому свидетельство. Речь об игроке «Кайрата» Камо Оганесяне и хавбеке «Астане» Тигране Барсегяне, причем второй из этой двойки был реально близок к завоеванию индивидуального приза.

Делая различные спортивные предсказания, а также давая прогнозы на футбол бесплатно в качестве эксперта ведущих профильных сайтов, несложно быть точным при анализе однозначных событий. Выбор лучшего футболиста Армении за 2020-й год был именно таким, ведь здесь был явный фаворит – лучший и самый узнаваемый игрок страны Генрих Мхитарян, который в итоге и завоевал данную награду в 10-й раз за свою потрясающую карьеру. Армянская звезда футбола заново раскрылась в итальянской «Роме», и шансов на приз конкурентам Генрих не оставил.

Но при этом игрок «Астаны» Тигран Барсегян был весьма близок к лучшему армянину в футболе последнего десятилетия, если говорить о числовых итогах голосования в 2020-м году. Мхитарян получил при определении победителя 133 очка, а за Барсегяна было отдано голосов на 79 итоговых баллов. То есть совсем уж громадной пропасти между первым и вторым местами не было – у игрока «Астаны» есть повод для гордости.

Символично, что и Мхитарян, и Барсегян не являются игроками лидеров своих чемпионатов в этом сезоне. «Рома» Генриха идет лишь на третьем месте в турнирной таблице итальянской Серии А, и несмотря на явное улучшение в результатах команды, по сравнению с предыдущими кампаниями, аналитика BetON не предсказывает римским «Волкам» чемпионского успеха в текущем чемпионате. Эксперты все же склоняются к тому, что «скудетто» разыграют между собою два миланских коллектива – «Милан» и «Интер», а также действующий чемпион «Ювентус».

Что касается Барсегяна, то его «Астана» также стала третьей в таблице чемпионата Казахстана, который уже завершился. В минувшем сезоне команда из Нур-Султана прилично уступила в стабильности и набранных очках своему главному конкуренту – «Кайрату», который ушел в отрыв после 20-ти сыгранных туров на 9 очков. Но и здесь армянским любителям футбола есть, за кого порадоваться – в чемпионском составе «Кайрата» был легионер из Армении, уже упомянутый выше претендент на звание «Футболист года» Камо Оганесян, сыгравший за команду в 14-ти матчах чемпионата и забивший один гол.