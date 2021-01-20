Среда, 20 Января 2021 11:36

АрмИнфо. ЗАО "Специальная горно-спасательная служба" при МЧС Армении будет приватизирована. Парламент Армении на заседании 20 января во втором и окончательном чтении внес поправки в закон "О программе приватизации объектов государственного имущества на 2017-2020 г.г."

По словам председателя Комитета по управлению государственным имуществом РА Нарека Бабаяна, с инициативой о приватизации ЗАО выступило МЧС страны.

"Основой для включения компании в список объектов, подлежащих приватизации, стало предложение министерства по чрезвычайным ситуациям. Компания, хотя и действует с выгодой, министерство считает целесообразным приватизировать и привлечь дополнительные инвестиции", - сказал Бабаян.