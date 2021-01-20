Среда, 20 Января 2021 11:11

АрмИнфо.. В Армении будут урегулированы имущественные и личные отношения, связанные с созданием, защитой и использованием изобретений. Парламент страны на заседании 20 января одобрил поправки в законе "О лицензировании" и в пакете из 7 законов.

По словам заместителя министра экономики РА Вароса Симоняна, в пакете учтены обязательства, взятые принятые Арменией международными соглашениями. Он, в частности, приводится в соответствие с парижской конвенцией по охране промышленной собственности, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийской патентной конвенции, соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Вопросами, связанными с регистрацией, защитой и использованием изобретений будет заниматься полномочный государственный орган, при котором будет действовать Апелляционная коллегия. Патент на изобретение будет выдаваться организациям, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При этом, патент будет носить как краткосрочный (сроком на 10 лет) характер, так и долгосрочный (на 20 лет). Для их регистрации в международном масштабе потребуется международная заявка, которая подается в государственный полномочный орган. В случае противоречия ратифицированных международных договоров Республики Армения нормам настоящего Закона применяются нормы международных договоров.

Права на изобретение на территории Республики Армения приобретаются и охраняются патентом, выданным в установленном законом порядке.

Права, вытекающие из евразийского патента, признаются и охраняются на территории Республики Армения в соответствии с Евразийской патентной конвенцией. Правовая охрана изобретений в Республике Армения осуществляется на основании охранных документов, выданных в соответствии с настоящим законом, а также на основании евразийского патента.