Среда, 20 Января 2021 11:07

АрмИнфо. В последние часы работы администрация Трампа подписала катастрофический двусторонний американо-турецкий меморандум о взаимопонимании, предоставляющий Турции законные права на обширное религиозно- культурное наследие коренных народов региона и других меньшинств, сообщил Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

Соглашение, отмечается в сообщении, было подписано в ответ на запрос правительства Турции, поданный более года назад - шаг, против которого категорически возражают АНКА, Греко-американский совет лидерства и организация In Defense of Christians (IDC), а также многочисленные культурные и правозащитные группы, включая Ассоциацию директоров художественных музеев (AAMD), Комитет по культурной политике (CCP), Альянс глобального наследия (GHA) и Международную ассоциацию профессиональных нумизматов (IAPN).

"Администрация Трампа в свои последние часы подарила Турции законные права требовать обширное религиозное и культурное наследие коренных народов и национальных меньшинств региона, в том числе, армян, греков, ассирийцев, сирийцев, курдов, евреев и других народов", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Ампарян. По его словам, этот безрассудный и безответственный шаг был предпринят в ответ на протесты ANCA и других национальных структур, прекрасно осознавая, что Турция открыто и без зазрения совести систематически проводила последние два столетия политику по уничтожению памятников национальных меньшинств, оскверняя их святые места и стирая их с лица земли.

Исполнительный директор Греко-американского совета лидерства Энди Земенидес заметил, что нынешний Государственный департамент проигнорировал как расхождение в стратегических интересах, так и, что наиболее важно, демократических ценностей, и подписал культурное соглашение с Турцией, которая продемонстрировала намерение уничтожить свои христианские меньшинства и их наследие, является пародией. "Те, кто участвовал в подписании этого соглашения, потенциально могут быть причастны к продолжающемуся угнетению Турцией христиан. Мы будем работать с новым госсекретарем и администрацией, чтобы гарантировать, что это соглашение действительно будет выполнено таким образом, чтобы фактически защитить христианское наследие в Турции", - заявил Земенидес.

Президент IDC Туфик Бааклини отметил, что подписанный меморандум - позорный знак американского одобрения уничтожения христианского культурного наследия в Турции. "Мы будем работать с приходящей к власти администрацией Байдена, чтобы гарантировать, что политика США в отношении Турции будет намного более сильной в будущем", - сказал он.