Вторник, 19 Января 2021 18:24

АрмИнфо. Адвокаты второго президента Армении и экс- премьера Армена Геворкяна представили четыре ходатайства, об отводе прокуроров. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Двое из данных ходатайств, касаются отвода Генерального прокурора Армении Артура Давтяна. К данному ходатайству присоединился также адвокат Сейрана Оганеняна Карен Межлумян. Как заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян отношения Генпрокурора и премьер-министра хорошо известны. По словам адвоката, Давтян и Пашинян могут обсуждать ход расследования того или иного дела, что недопустимо.

Адвокат также добавил, что складывается впечатление о том, что Генпрокурор находится под давлением исполнительной власти. Однако, сторона обвинения с данными доводами защиты не согласилась. Прокурор Геворк Багдасарян заявил, что никто не имеет право отдавать приказы Генпрокурору. Также прокурор заявил, что во встрече премьер-министра с главами силовых структур не видит ничего необычного, и заверил, что конкретные дела на встрече не обсуждались.