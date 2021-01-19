Вторник, 19 Января 2021 18:11

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян посетил министерство здравоохранения и представил аппарату структуры новоназначенного министра Анаит Аванесян.

Глава правительства поблагодарил Арсена Торосяна за проделанную работу в должности министра здравоохранения. "Нужно констатировать, что за время пребывания господина Торосяна в должности это министерство было одним из самых эффективных наших ведомств, и, естественно, в этих условиях оно получило наибольшую долю критики, что в некоторой степени закономерно. С 2018 года в сфере проводятся масштабные реформы. Важно констатировать, что эти реформы были ориентированы на людей, то есть цель заключалась в расширении качества и рамок предоставляемых людям медицинских услуг, и мы достигли здесь довольно серьезных изменений", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что 2020 год был годом больших испытаний особенно для сферы здравоохранения в связи с войной и коронавирусом. "Я особенно хочу напомнить, потому что теперь, по сути, мы забыли об этом эпизоде, когда было время, когда в контексте борьбы с коронавирусом нам указывали на другие страны, говоря, вот как нужно бороться с коронавирусом, вы не умеете бороться с коронавирусом.

Но мы были уверены, что идем сбалансированным путем. Теперь, когда сказанное нами сбылось, нам больше не указывают на эти страны, и этим странам не указывают на нас. Конечно, коронавирус непредсказуем, и, по сути, есть самые разные прогнозы, начиная от того, что у нас будет 3-я, 4-я, 5-я волна, заканчивая, наверное, тем, что вакцина сработает вовремя, в том смысле, что она будет эффективной"- сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, правительство с честью противостояло новому типу коронавируса, и сегодня у нас ситуация по международным стандартам управляемая. Никол Пашинян выразил надежду, что правительство сможет сохранить эту ситуацию.

"Конечно, следующим, гораздо более тяжелым испытанием была война, и продолжает быть таковой. К сожалению, сейчас у нас есть проблема с идентификацией тел. У нас и здесь были определенные трудности, но сейчас мы можем с удовлетворением отметить, что и эта работа набрала очень приемлемые темпы", - сказал премьер-министр. Коснувшись назначения Анаит Аванесян, премьер-министр напомнил, что в этот период она занимала должность первого заместителя министра здравоохранения, то есть была членом команды. "Не только она, но и другие заместители министра, назначенные в разное время, фактически действовали как единая команда. Происходящее изменение означает, что мы продолжаем доверять этой команде, и в данном случае ее возглавит г-жа Аванесян. Хочу пожелать Вам, госпожа Аванесян, успехов в продолжении этой работы. Надеемся, что министерство здравоохранения продолжит активную работу и не побоится критики, потому что работа, естественно, вызывает критику. Конечно, нужно внимательнее относиться к критике и стараться извлекать из нее полезную и рациональную информацию и советы", - сказал премьер- министр. Арсен Торосян поблагодарил премьер-министра за то, что в мае 2018 года ему были доверены пост министра здравоохранения и управление сферой в целом. "Как Вы отметили, мы пытались внести рамочные изменения в самых разных направлениях в плане как содержания, так и объема. В этом смысле я хочу поблагодарить Вас и правительство в целом за принятие большинства наших предложений.

Ориентированные на людей подходы, которые в основном зарождались либо в этом зале, либо в аппарате, воплощались в жизнь и наше население пользовалось ими, получая высококачественную медицинскую помощь в более широких рамках. Это тысячи наших граждан, от детей до самых пожилых людей, и я уверен, что этот аппарат, эта команда во главе с новым министром продолжит идти по этому пути в рамках той же, а может и более хорошей логики, чему я буду очень рад", - сказал Арсен Торосян.

Коснувшись трудностей 2020 года, экс-министр поблагодарил сотрудников аппарата министерства здравоохранения и отметил, что часто он месяцами ночевал на работе. "Именно поэтому, хотя да, сначала нас много критиковали, но, тем не менее мы имеем до сих пор управляемую ситуацию. И если помните, термин, который мы использовали - жить параллельно с коронавирусом, фактически, стал реальностью. Да, у нас есть экономические ограничения, в конце мы значительно смягчили очень многое. Уже есть договоренности по вакцине, в ближайшее время в Армению будут импортированы разные партии, от небольших до нескольких сотен тысяч", - сказал Арсен Торосян. Новоназначенный министр Анаит Аванесян поблагодарила премьер-министра за то, что ей доверили эту ответственную должность. Министр также поблагодарила Арсена Торосяна за включение ее в команду ведомства в 2018 году и за совместное прохождение этого пути. "Последние 2,5 года были годами сначала активных реформ, а затем серьезных вызовов, которые, можно сказать, закалили, сделали сильнее, сплотили и нашу команду, и всю систему здравоохранения. Мы были свидетелями того, как во время войны и коронавируса вся система здравоохранения боролась за здоровье наших граждан на двух фронтах. Г-н премьер-министр, заверяем Вас, что будем работать в том же темпе, продолжая развитие сферы, чтобы предоставлять нашим гражданам более качественные и более доступные медицинские услуги", - сказала министр. Подводя итоги, премьер-министр добавил: "Конечно, очень правильно сказано, но, с другой стороны, я не хочу, чтобы у общественности сложилось впечатление, будто мы считаем деятельность системы здравоохранения идеальной, конечно, есть много проблем, которые не решены и их нужно решить. Качество нашей системы здравоохранения во многих местах все еще далеко от того, что мы представляем и мечтаем, и, конечно, мы должны работать в этом направлении. Но в целом нужно констатировать, что особенно в кризисном 2020 году система здравоохранения в целом решила поставленные перед нею задачи. У нас была болезненная проблема с идентификацией тел с помощью анализа ДНК, но теперь, как отметил министр, в обещанный срок было импортировано и введено в эксплуатацию второе устройство. В этом смысле у нас также есть совершенно новый уровень управляемости.