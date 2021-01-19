Вторник, 19 Января 2021 17:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/1 на улице Арцаха и 10г на улице Арцаха;

11?00-17:00 подьезд 2 жилого дома 1 на улице Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 64, 82-84 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Тимирязова, Попова, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, собственные дома на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11?00-17?00 жилой дом 42 в 3-ем микрорайоне города Абовян; село Капутан; частично села Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, квартал "Багреванд"

в селе Джрвеж и село Джрвеж;

10?00-16?00 община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть СНБ, ООО "Тамара ев Ани", Сейсмологический

центр, "Метагаманеген горцаран";

в Гегаркуникской области:

15?00 -16?30 частично община Варсер, ООО "Ара Арег", "Ранчпар", ЧП "Лев Лен", "Газ Ама", 'Газ Арма", "А.Салазарян", "Э.Мхитарян", "Ш.

Бозоян", "Г.Погосян", "Хусик Седракян", автотехобслуживание, телецентр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично улицы 2 и 3 села Бавра в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.