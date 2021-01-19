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АрмИнфо.Министерство обороны Армении призывает воздерживаться от распространения непроверенной, заведомо ложной информации, касающейся системы обороны.
Как отмечается в заявлении оборонного ведомства республики, в последнее время резко усилилась дезинформация о Министерстве обороны РА. В частности, один из телеграмм-каналов недавно распространил информацию о том, что министр обороны РА Вагаршак Арутюнян встретился с председателем Народной партии Степаном Демирчяном и уговорил последнего встретиться с премьер-министром РА Николом Пашиняном. Информация не соответствует действительности. Точно так же не имеет ничего общего с реальностью и другая публикация, согласно которой якобы недавно назначенный заместитель министра обороны РА Сурен Саакян является родственником министра обороны Вагаршака Арутюняна.
"Минобороны в очередной раз призывает воздержаться от распространения непроверенной, особенно заведомо ложной информации, касающейся системы обороны",- говорится в заявлении.
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20 января
|Заявление: МО Армении призывает воздерживаться от распространения непроверенной, заведомо ложной информации
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|Эксперт: Новое водное законодательство Армении должно предусматривать альтернативные источники получения воды
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|ГСЧС Карабаха: Обнаружены тела еще 8 погибших
|Туркменистан и Франция: по пути развития дружбы и взаимовыгодного сотрудничества
|В Нагорный Карабах уже вернулись свыше 50 тыс. беженцев
|В Армении будет отменено требование о наличии 3-летнего стажа для выдвижения на должность председателя Палаты Кассационного суда
|Армения еще раз подчеркивает приоритетность немедленного возвращения военнопленных и заложников
|В Армении будет внедрена электронная система административного производства
|Сотрудники Комитета государственных доходов получат право на ношение оружия
|Армения ратифицировала соглашение об информационном взаимодействии государств-участников СНГ по вопросам перемещения радиоактивных источников
|Армения станет активным участником Конвенции государств СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
|Участились случаи краж и актов вандализма на железной дороге
|Научные и исследовательские центры Армении вновь получат право на проведение экспертиз, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
|В Армении будет создан Антикоррупционный комитет
|В Армении будет создан специализированный суд по борьбе с коррупцией
|За минувшие сутки в Армении выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом
|Офис вице-премьера: Объявлен конкурс по развитию историко-градостроительной среды и туристической инфраструктуры квартала Конд
|Парламент Армении ратифицировал конвенцию о легализации документов, выданных путем проставления апостиля
|Турецкие и азербайджанские вооруженные силы проведут совместные военные учения
|Сторонники Народного Фронта Азербайджана осудили нападки Ильхама Алиева на А.Эльчибея
|Минобороны Азербайджана обновило список погибших – 2885 убитых и 50 пропавших без вести
|Алиев намерен по максимуму воспользоваться потенциалом «освобожденных» земель
|Современные лифты белорусского производства успешно устанавливаются в многоэтажках Еревана
|Гаро Пайлян: Армянская церковь выставлена на продажу в турецком городе Бурса
|Премьер Армении произвел ряд кадровых назначений
|Анаит Аванесян возглавила министерство здравоохранения Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян не верит информации о том, что спикер являлся двойным агентом
|Романос Петросян: "Бюро реализации экологических программ" должно прекратить имитацию бурной деятельности
|Тигран Балаян призвал применить санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева
|Омбудсмен Армении обратился к сопредседателям МГ ОБСЕ по вопросу возвращения армянских пленных
|Глава МИД РФ: Договоренности по Нагорному Карабаху выполняются достаточно эффективно, исключением является "подвисший" вопрос о военнопленных
|Романос Петросян призвал международные природоохранные организации дать оценку наненсеннму в результате войны Армении экологическому ущербу
|Президенту поступило предложение уволить главу Минздрава Арсена Торосяна
|100-летний юбилей великого композитора Арно Бабаджаняна в Армении ознаменуется рядом мероприятий
|С. Лавров: РФ будет готова помогать поиску такого решения карабахского вопроса, которое будет обеспечивать мир, стабильность, безопасность в этом регионе
|Глава МИД РФ: В настоящее время выверяются поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе
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