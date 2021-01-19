Вторник, 19 Января 2021 17:55

АрмИнфо.Министерство обороны Армении призывает воздерживаться от распространения непроверенной, заведомо ложной информации, касающейся системы обороны.

Как отмечается в заявлении оборонного ведомства республики, в последнее время резко усилилась дезинформация о Министерстве обороны РА. В частности, один из телеграмм-каналов недавно распространил информацию о том, что министр обороны РА Вагаршак Арутюнян встретился с председателем Народной партии Степаном Демирчяном и уговорил последнего встретиться с премьер-министром РА Николом Пашиняном. Информация не соответствует действительности. Точно так же не имеет ничего общего с реальностью и другая публикация, согласно которой якобы недавно назначенный заместитель министра обороны РА Сурен Саакян является родственником министра обороны Вагаршака Арутюняна.

"Минобороны в очередной раз призывает воздержаться от распространения непроверенной, особенно заведомо ложной информации, касающейся системы обороны",- говорится в заявлении.